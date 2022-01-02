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Ljajic’e üç talip çıktı

Beşiktaş'ın bir an önce gönderip mali yükünden kurtulmak istediği Adem Ljajic'le Medipol Başakşehir'in ilgilendiği bildirildi. Turuncu-Lacivertlilerin, bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği tecrübeli 10 numara ile 1.5 yıllık sözleşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
Ljajic’e üç talip çıktı
Beşiktaş'ın bir an önce gönderip mali yükünden kurtulmak istediği Adem Ljajic'le Medipol Başakşehir'in ilgilendiği bildirildi. Turuncu-Lacivertlilerin, bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği tecrübeli 10 numara ile 1.5 yıllık sözleşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında. 30 yaşındaki 10 numara, Serie A ekiplerinden Bologna ve Genoa'nın da gündeminde.
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