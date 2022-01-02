Ljajic’e üç talip çıktı

Beşiktaş'ın bir an önce gönderip mali yükünden kurtulmak istediği Adem Ljajic'le Medipol Başakşehir'in ilgilendiği bildirildi. Turuncu-Lacivertlilerin, bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği tecrübeli 10 numara ile 1.5 yıllık sözleşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'ınbir an önce gönderip mali yükünden kurtulmak istediği Adem Ljajic'le Medipol Başakşehir'in ilgilendiği bildirildi. Turuncu-Lacivertlilerin, bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği tecrübeli 10 numara ile 1.5 yıllık sözleşme yapmayı planladığı gelen bilgiler arasında. 30 yaşındaki 10 numara, Serie A ekiplerinden Bologna ve Genoa'nın da gündeminde.