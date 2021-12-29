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Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza için yarışıyor!

Süper Lig'de ilk yarıyı hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş ve Galatasaray, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. İki takım da kadrosunu sol bek ile güçlendirmek isterken hedefteki isim de belli oldu: Lucas Olaza. İşte transferin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:12
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza için yarışıyor!

Geçtiğimiz sezon ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon adeta kabus yaşıyor. Ezeli rakipler taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, kurtuluş için ocak ayı beklenmeye başlandı.

Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza için yarışıyor!

Beşiktaş'ta N'Salala'nın kadro dışı bırakılması Rıdvan ve Umut Meraş'ın da performanslarında istikrar sağlanamaması, Galatasaray'da ise Patrick van Aanholt ve Ömer Bayram'ın performanslarındaki yetersizlik, iki takımı da sol bek arayışına itti.

Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza için yarışıyor!

İspanyol basınına yansıyan haberde, ezeli rakiplerin Valladolid'den Lucas Olaza ile ilgilendikleri yazıldı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Uruguaylı sol bekin transferindeki rakiplerinin ise Espanyol, Elche ve Levante olduğu kaydedildi.

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