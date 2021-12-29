Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza için yarışıyor!

Geçtiğimiz sezon ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş ve Galatasaray , bu sezon adeta kabus yaşıyor. Ezeli rakipler taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, kurtuluş için ocak ayı beklenmeye başlandı.

İspanyol basınına yansıyan haberde, ezeli rakiplerin Valladolid'den Lucas Olaza ile ilgilendikleri yazıldı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Uruguaylı sol bekin transferindeki rakiplerinin ise Espanyol, Elche ve Levante olduğu kaydedildi.