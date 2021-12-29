Beşiktaş ve Galatasaray Lucas Olaza için yarışıyor!

Geçtiğimiz sezon ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon adeta kabus yaşıyor. Ezeli rakipler taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, kurtuluş için ocak ayı beklenmeye başlandı.
Geçtiğimiz sezon ilk iki sırayı paylaşan Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon adeta kabus yaşıyor. Ezeli rakipler taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, kurtuluş için ocak ayı beklenmeye başlandı.
Beşiktaş'ta N'Salala'nın kadro dışı bırakılması Rıdvan ve Umut Meraş'ın da performanslarında istikrar sağlanamaması, Galatasaray'da ise Patrick van Aanholt ve Ömer Bayram'ın performanslarındaki yetersizlik, iki takımı da sol bek arayışına itti.
İspanyol basınına yansıyan haberde, ezeli rakiplerin Valladolid'den Lucas Olaza ile ilgilendikleri yazıldı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın Uruguaylı sol bekin transferindeki rakiplerinin ise Espanyol, Elche ve Levante olduğu kaydedildi.