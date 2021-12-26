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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tosic'ten bomba Pjanic itirafı! Sergen Yalçın'ın tepkisi...

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Sırp basınına verdiği röportajda Miralem Pjanic transferinin perde arkasını anlattı. Tosic, Pjanic'in siyah-beyazlılara gelmesinin ardından Sergen Yalçın'ın verdiği ilginç tepkiyi de ilk kez anlattı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 09:45
UĞUR SARIKAYA
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tosic'ten bomba Pjanic itirafı! Sergen Yalçın'ın tepkisi...

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Dusko Tosic, sezon başında Miralem Pjanic'in siyah-beyazlı kulübe transferinde büyük pay sahibi olmuştu. Sırp futbolcu, Boşnak yıldızla görüşüp transferin kilidini açmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tosic'ten bomba Pjanic itirafı! Sergen Yalçın'ın tepkisi...

Tosic, bu transferle ilgili Sırp basınına özel açıklamalarda bulundu. Kurir gazetesine röportaj veren Tosic, Sergen Yalçın'ın Pjanic transferine verdiği ilginç tepkiyi de ilk kez anlattı.

İşte o açıklamalar:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tosic'ten bomba Pjanic itirafı! Sergen Yalçın'ın tepkisi...

"BEŞİKTAŞ'I BEKLİYORDUM"

"Kariyerimi resmen bitirmeden takım elbise giydim. Bu yaz sezonunda birkaç teklif aldım ama Beşiktaş'ı bekliyordum. Kariyerimi Beşiktaş veya Kızılyıldız'da bitirmek istiyordum. Türkiye'de yabancı sayısı düşürüldü biliyorsunuz."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tosic'ten bomba Pjanic itirafı! Sergen Yalçın'ın tepkisi...

"SERGEN YALÇIN İNANAMADI"

"İstanbul'da Sergen Yalçın ile oturuyordum. Yabancı kontenjanı doluydu. Bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu söyledi. Pjanic'i hatırladım hemen. Menajeri ile temasa geçtim ve birkaç dakikada transferi bitirdik. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Barcelona'da oynayan bir futbolcuyu aldığına inanamamıştı."

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