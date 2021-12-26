BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tosic'ten bomba Pjanic itirafı! Sergen Yalçın'ın tepkisi...

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Dusko Tosic, sezon başında Miralem Pjanic'in siyah-beyazlı kulübe transferinde büyük pay sahibi olmuştu. Sırp futbolcu, Boşnak yıldızla görüşüp transferin kilidini açmıştı.
Tosic, bu transferle ilgili Sırp basınına özel açıklamalarda bulundu. Kurir gazetesine röportaj veren Tosic, Sergen Yalçın'ın Pjanic transferine verdiği ilginç tepkiyi de ilk kez anlattı.
İşte o açıklamalar:
"BEŞİKTAŞ'I BEKLİYORDUM"
"Kariyerimi resmen bitirmeden takım elbise giydim. Bu yaz sezonunda birkaç teklif aldım ama Beşiktaş'ı bekliyordum. Kariyerimi Beşiktaş veya Kızılyıldız'da bitirmek istiyordum. Türkiye'de yabancı sayısı düşürüldü biliyorsunuz."