İlk zafer Dişi Kartallar’dan!

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş Vodafone, ligin yeni ekibi F.Bahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, sahasında 2-1 kazanarak sezona 3 puanla başladı. Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11'de Yağmur Uraz ve 27'de Arzu Karabulut kaydetti. F.Bahçe'nin tek golü ise 39'da Kenya Cordner'den geldi. Öte yandan Beşiktaş'ta 69'da Yağmur Uraz bir penaltı atışından yararlanamadı.



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Kadın futbolunda çok önemli bir gelişimin öncüsü olduklarını söyleyen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Geçen sene anlamlı bir gün olan 8 Mart'ta Kadın Futbol Süper Ligi'ne destek vereceğimizi açıklamıştık. Bu sezon, Türkiye'nin dört bir yanından kadın futbol takımlarının da bu ligde yer alması bizi son derece heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor" dedi.