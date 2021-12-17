Beşiktaş haberleri | İşte Beşiktaş'ın Pinheiro tercihinin sebebi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından birçok isim gündeme gelirken, siyah-beyazlılar hayata geçirmek istedikleri yeni proje için en uygun adayın Bruno Pinheiro olduğuna karar verdi ve bu hocayla el sıkıştı. Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu hocaya önümüzdeki hafta imzayı attırmayı planlıyor. İHA'dan Bozhan Memiş'in haberine göre, Bruno Pinheiro isminin ortaya çıkmasının da Sporting Lizbon deplasmanında gerçekleşen yemekte yapılan tesadüfi bir konuşma olduğu ifade edildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevden ayrılmasının ardından birçok isim gündeme gelirken, siyah-beyazlılar hayata geçirmek istedikleri yeni proje için en uygun adayın Bruno Pinheiro olduğuna karar verdi ve bu hocayla el sıkıştı. Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu hocaya önümüzdeki hafta imzayı attırmayı planlıyor. İHA'dan Bozhan Memiş'in haberine göre, Bruno Pinheiro isminin ortaya çıkmasının da Sporting Lizbon deplasmanında gerçekleşen yemekte yapılan tesadüfi bir konuşma olduğu ifade edildi.
AKILLAR LİZBON'DA
Şampiyonlar Ligi grup maçı için Sporting deplasmanına giden siyahbeyazlılarda yönetim, Portekizli yetkililerle yemek sırasında süre sohbet etti. Sporting'in 10 milyon euro bonservis ödeyerek takımın başına getirdiği Ruben Amorim hakkında konuşulurken Beşiktaş cephesinin "Portekiz'in en iyi hocasını aldınız diyebiliriz" sorusuna, Sporting Lizbon Genel Müdürü "Portekiz'in en iyi ikinci hocasını aldık. Şu anda en iyi hoca Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro" ifadelerini kullandı. Beşiktaş yönetimi de bu konuşmayı unutmadı ve Yalçın'ın gitmesiyle rotasını Pinheiro'ya çevirerek işi bitirdi.