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Beşiktaş- Kayserispor maçının VAR'ı Arda Kardeşler

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmanın VAR hakeminin Arda Kardeşler olduğu duyuruldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 12:20
Beşiktaş- Kayserispor maçının VAR'ı Arda Kardeşler

Yukatel Kayserispor'un deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda Beşiktaş ile 3 puan mücadelesi verecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Volkan Bayarslan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturacak.

Kardeşler'e, AVAR olarak Serkan Ok eşlik edecek.

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