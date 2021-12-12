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Beşiktaş Kayserispor maçı sonrası Önder Karaveli'den galibiyet yorumu! "En mutlu olduğum gün"

Beşiktaş Antrenörü Önder Karaveli, Kayserispor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yalçın'ın istifası sonrası takımın başında sahaya çıkan ve ilk maçından galibiyetle ayrılan Karaveli, "Bu stadyumda, Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetlere, şampiyonluklara şahit oldum ama bugün için en mutlu olduğum gün diyebilirim." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 21:37
Beşiktaş Kayserispor maçı sonrası Önder Karaveli'den galibiyet yorumu! "En mutlu olduğum gün"

Beşiktaş Antrenörü Önder Karaveli, Kayserispor'u 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sergen Yal.ın'ın istifası sonrası takımın başında sahaya çıkan ve ilk maçından galibiyetle ayrılan Karaveli, kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

İşte Karaveli'nin açıklamaları:

Bu stadyumda, Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetlere, şampiyonluklara şahit oldum ama bugün için en mutlu olduğum gün diyebilirim.

Bugün sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra goller atarak bu sonucu değiştirdiler. Kazanma isteğinden hiç vazgeçmediler. Onları da geri çeviren, büyük Beşiktaş taraftarının itici gücüydü.

Kendimi Beşiktaş'ın bir parçası olarak görüyorum. Bugün, bu sahada teknik sorumluydum ama önümüzdeki günlerde bir maçta tribünde olup o tezahüratlara eşlik edebilirim. Benim için farkı olmaz.

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