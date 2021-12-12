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Web Tv Video Beşiktaş Kayserispor maçı sonrası Önder Karaveli: Oyuncularımız hiç vazgeçmedi
Beşiktaş Kayserispor maçı sonrası Önder Karaveli: Oyuncularımız hiç vazgeçmedi

Beşiktaş Kayserispor maçı sonrası Önder Karaveli: Oyuncularımız hiç vazgeçmedi

12.12.2021 | 23:16

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u ağırladı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların antrenörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra goller atarak bu sonucu değiştirdiler. Kazanma isteğinden hiç vazgeçmediler." dedi. İşte o açıklamalar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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