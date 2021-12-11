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İngilizlerden olay Cenk Tosun yorumu!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giydiği dönemde şanssız bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Cenk Tosun, Liverpool maçı ile birlikte sahalara dönmüştü. İngiliz basını Everton'ın ocak ayı planını yorumlarken Cenk Tosun ile ilgili flaş ifadeler kullanıldı. (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 10:42
İngilizlerden olay Cenk Tosun yorumu!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile yeniden Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Cenk Tosun, İngiltere'ye diz sakatlığı ile dönmüştü. Uzun süre sahalardan uzak kalan milli yıldız, Liverpool maçının son 6 dakikasında süre almıştı.

Liverpool Echo'nun Everton muhabiri Phil Kirkbride, Toffees'in ocak ayı planlarına ilişkin bir yazı yazdı. Kirkbride, Cenk Tosun ile ilgili de flaş ifadeler kullandı;

"TOSUN'U KAPI DIŞARI ETMEK..."

"Everton bu sezon Premier Lig'de şimdiye kadar beş galibiyet, üç beraberlik ve yedi mağlubiyetle istikrarsız bir görüntü sergilerken, ocak transfer döneminde kadroyu canlandırmak için bir fırsata sahipler.

Ocak ayında Goodison Park'a veda edecek oyuncular, yeni transferlerin gelmesini sağlayacak. Rafael Benitez, ocak ayında Cenk Tosun başta olmak üzere bazı isilerle yollarını ayıracak.

30 yaşındaki golcü, 59 maça çıktı ve 11 gol atıp 6 asist yaptı. Tosun bu sezon önemli bir sakatlık geçirmesi nedeniyle yalnızca 6 dakika forma giyebildi.

Everton, uygun bir transfer ücreti karşılığında kalıcı olarak Cenk Tosun'u elden çıkarabilir. Başka bir yerde düzenli olarak forma şansı bulması, iki taraf için de en iyi seçenek olacaktır. Everton, Cenk Tosun'a ödediği haftalık 69 bin Sterlin'lik ücreti de maaş bütçesinden düşecek.

Tosun'u kapı dışarı etmek, özellikle ocak ayında yeni transfer planlayan Everton'a finansal olarak da yardımcı olacak."

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