BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz hoca adayı! Jesse Marsch...

Salzburg'da ismini duyuran ABD'li hoca, ardından Leipzig'in başına geçmişti. Ancak başarısız performansı sonrası kısa süre önce görevinden alınmıştı. Ceyhun Kazancı'nın Marsch'ın menajeriyle görüşerek ilk teklifi yaptığı belirlendi.

Öte yandan siyah-beyazlı yönetimin eski futbolcusu olan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la görüşerek fikir aldığı belirlendi. Kuntz'un şu anda Almanya U19 takımını çalıştıran Hannes Wolf ve U17 takımının başındaki Marc Patrick Meister'i önerdiği öğrenildi. Yönetimin görüşme kararı aldığı iki hoca da daha önce Dortmund'ta alt yaş kategorilerinde görev yapmıştı.