BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz hoca adayı! Jesse Marsch...

Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra hemen teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılarda ilk hedefin Şenol Güneş olduğu belirtilse de yeni bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...
Alman ekolünden bir ismi takımın başına getirmek isteyen siyah-beyazlılarda tüm yetki genel menajer Ceyhun Kazancı'ya verilmiş durumda. Listenin ilk sırasında yer alan Daniel Farke ile dün bir görüşme yapan Kazancı'nın olumsuz yanıt aldığı ifade edildi.
Alman basını, Farke'nin sezon ortasında takım çalıştırmak istemediğini yazdı. Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın bu gelişme sonrası Jesse Marsch ile temasa geçtiği öğrenildi.