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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz hoca adayı! Jesse Marsch...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sergen Yalçın'la yollarını ayırmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş için gündeme ilk olarak Şenol Güneş ismi gelmişti. Siyah-beyazlılarda ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 12:02
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz hoca adayı! Jesse Marsch...

Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra hemen teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılarda ilk hedefin Şenol Güneş olduğu belirtilse de yeni bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz hoca adayı! Jesse Marsch...

Alman ekolünden bir ismi takımın başına getirmek isteyen siyah-beyazlılarda tüm yetki genel menajer Ceyhun Kazancı'ya verilmiş durumda. Listenin ilk sırasında yer alan Daniel Farke ile dün bir görüşme yapan Kazancı'nın olumsuz yanıt aldığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz hoca adayı! Jesse Marsch...

Alman basını, Farke'nin sezon ortasında takım çalıştırmak istemediğini yazdı. Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'ın bu gelişme sonrası Jesse Marsch ile temasa geçtiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz hoca adayı! Jesse Marsch...

Salzburg'da ismini duyuran ABD'li hoca, ardından Leipzig'in başına geçmişti. Ancak başarısız performansı sonrası kısa süre önce görevinden alınmıştı. Ceyhun Kazancı'nın Marsch'ın menajeriyle görüşerek ilk teklifi yaptığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz hoca adayı! Jesse Marsch...

Öte yandan siyah-beyazlı yönetimin eski futbolcusu olan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la görüşerek fikir aldığı belirlendi. Kuntz'un şu anda Almanya U19 takımını çalıştıran Hannes Wolf ve U17 takımının başındaki Marc Patrick Meister'i önerdiği öğrenildi. Yönetimin görüşme kararı aldığı iki hoca da daha önce Dortmund'ta alt yaş kategorilerinde görev yapmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz hoca adayı! Jesse Marsch...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 5 KRİTERİ

1-Genç ve dinamik olacak.
2-Avrupa futbolunu iyi bilecek.
3-Modern futbol oynatacak.
4-Bilimsel idman tekniklerine inanacak.
5-Yüksek disiplin sahibi olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş için sürpriz hoca adayı! Jesse Marsch...

JESSE MARSCH KİMDİR?

8 Kasım 1973'te Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen Jesse Alan Marsch, futbolculuk kariyerinin tamamını ABD'de geçirdi. Teknik direktörlüğe adımını ABD Milli Takımı'nda atan Marsch, burada yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Montreal Impact'ta ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan genç çalıştırıcı, Leipzig'deki yardımcı antrenörlük görevinin ardından Salzburg'da başarılı bir teknik adamlık dönemi yaşadı. Marsch son olarak Leipzig'de teknik direktör olarak görev almıştı.

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