İstanbul’da 20 galibiyet

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 25 lig maçından 20'sini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor, deplasmanda 2 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-12 sezonunda yendi. Kartal, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu arada İstanbul'daki 25 lig maçında Beşiktaş 56, Kayserispor ise 18 gol kaydetti.

82 GOL ATTI, 52 GOL YEDİ

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugün 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 50 maçta Beşiktaş 29, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 82 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü.