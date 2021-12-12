Haberler Beşiktaş İstanbul’da 20 galibiyet

İstanbul’da 20 galibiyet

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 25 lig maçından 20'sini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor, deplasmanda 2 kez galip gelebildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 06:50
İstanbul’da 20 galibiyet

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 25 lig maçından 20'sini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor, deplasmanda 2 kez galip gelebildi. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-12 sezonunda yendi. Kartal, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Bu arada İstanbul'daki 25 lig maçında Beşiktaş 56, Kayserispor ise 18 gol kaydetti.

82 GOL ATTI, 52 GOL YEDİ
Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de bugün 51. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 50 maçta Beşiktaş 29, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 82 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü.

DİĞER
Gaziantep FK Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig Gaziantep FK Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
SON DAKİKA! e-Ticaret'te kirli oyun! Başınıza gelirse hemen ihbar edin
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor