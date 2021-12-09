Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçlardan mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılar, Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi performansını sergiledi.
Beşiktaş, katıldığı bir önceki Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayarak bir üst tura yükselen ve Türk takımları içinde en iyi Şampiyonlar Ligi performansını ortaya koyan takım olmuştu. Kara Kartal, 4 yıl sonra şampiyon unvanıyla katıldığı organizasyonda bu başarısının oldukça uzağında kaldı.
2017-18 sezonunda katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla grupta en fazla gol atan, en çok galibiyet alan, en fazla puan toplayan Türk takımı olan Beşiktaş, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.