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Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

Dört sezon önce Şampiyonlar Ligi’nde namağlup gruptan çıkıp tarih yazan Kara Kartal, bu kez oynadığı tüm maçları kaybederek ‘0’ çekti. Siyah-beyazlılar ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 29 sezonun en kötü performansına sahip 5 takımından biri oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçlardan mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılar, Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi performansını sergiledi.

Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

Beşiktaş, katıldığı bir önceki Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayarak bir üst tura yükselen ve Türk takımları içinde en iyi Şampiyonlar Ligi performansını ortaya koyan takım olmuştu. Kara Kartal, 4 yıl sonra şampiyon unvanıyla katıldığı organizasyonda bu başarısının oldukça uzağında kaldı.

Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

2017-18 sezonunda katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla grupta en fazla gol atan, en çok galibiyet alan, en fazla puan toplayan Türk takımı olan Beşiktaş, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

3 GOL ATTI, 19 GOL YEDİ

Borussia Dortmund deplasmanından 5-0 yenilgiyle dönen siyah- beyazlı ekip grubunu puansız ve eksi 16 gol averajıyla noktaladı. Kartal bu sezon 6 maçta attığı 3 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü ve bu istatistikle Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi sezonuna imza attı.

Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

EN KÖTÜ 5 TAKIMDAN BİRİ
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki son 29 sezonun en kötü performansına sahip 5 takımından biri oldu. Kartal gol averajı - 15 ve üzeri olan takımlardan oluşan en kötüler listesine giren beşinci takım olarak bu sezonki Avrupa macerasını kapattı.

Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

Beşiktaş, Devler Ligi macerasını -16 averajla tamamlarken, Dinamo Zagreb - 19, Spartak Moskova - 17, L. Sofya - 16, Zilina - 16 averajla Şampiyonlar Ligi'ni tamamladı.

Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

KIRILMA ANI 15 EYLÜL
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından tam bir çöküş yaşadı. 15 Eylül'de evinde Borussia Dortmund'u konuk eden Kartal, rakibine 2-1 yenilip bu sezonki ilk yenilgisini alıp ilk gollerini de yerken sonrasında çıktığı 11 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi maçında taraftarlarını kahretti.

Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

Beşiktaş 15 Eylül'deki Borussia Dortmund maçından bu yana çıktığı 11'i lig, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 resmi maçta sadece 3 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Kartal bu süreçte sadece Şampiyonlar Ligi'nden sıfır çekerek elendi, ligde ise lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.

Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını sıfır puanla tamamlayan 22. takım olarak da tarihe geçti. Siyah-beyazlılar bu sezonki performansıyla, F.Bahçe'nin 2001-02 sezonundaki -9'luk averajının da arkasında kaldı.

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