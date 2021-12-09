Beşiktaş dört yılda zirveden dibe vurdu!

Borussia Dortmund deplasmanından 5-0 yenilgiyle dönen siyah- beyazlı ekip grubunu puansız ve eksi 16 gol averajıyla noktaladı. Kartal bu sezon 6 maçta attığı 3 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü ve bu istatistikle Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi sezonuna imza attı.

EN KÖTÜ 5 TAKIMDAN BİRİ

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki son 29 sezonun en kötü performansına sahip 5 takımından biri oldu. Kartal gol averajı - 15 ve üzeri olan takımlardan oluşan en kötüler listesine giren beşinci takım olarak bu sezonki Avrupa macerasını kapattı.