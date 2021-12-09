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BEŞİKTAŞ HABERİ: Mert Günok ameliyat edildi (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'de Giresunspor maçında sakatlanan kaleci Mert Günok'un ameliyat olduğunu açıkladı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs tamiri uygulanan Mert Günok’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak." ifadeleri kullanıldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 18:17
BEŞİKTAŞ HABERİ: Mert Günok ameliyat edildi (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'de Giresunspor maçında sakatlanan kaleci Mert Günok'un ameliyat olduğunu açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Futbol A Takımımızın 27 Kasım 2021 tarihinde GZT Giresunspor ile Vodafone Park'ta oynadığı müsabakada yaşadığı yaralanmanın ardından gerçekleştirilen değerlendirmede, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tanısı konan futbolcumuz Mert Günok, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün de katılımıyla Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof Dr. Alper Kaya tarafından ameliyat edildi.

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs tamiri uygulanan Mert Günok'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak.

Mert Günok'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

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