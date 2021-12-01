Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş'a Napoli kancası! Menajeri açıkladı (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş'a Napoli kancası! Menajeri açıkladı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansın altında kalan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlıların sezon başında Le Havre'den kadrosuna kattığı milli oyuncu için İtalyan devi devreye girdi. Umut Meraş'ın menajeri, "Napoli, Umut Meraş ile ilgileniyor. Bana ilettiler." ifadelerini kullandı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri - BJK spor haberi (Ömer Faruk Özcan / DIŞ HABERLER)

ÖMER FARUK ÖZCAN Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 20:23
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş'a Napoli kancası! Menajeri açıkladı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansın altında kalan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlıların sezon başında Le Havre'den kadrosuna kattığı milli oyuncu için İtalyan devi devreye girdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş'a Napoli kancası! Menajeri açıkladı (BJK spor haberi)

Umut Meraş'ın menajeri Kemal Can Tekin, Umut Meraş ile Napoli'nin ilgilendiği açıkladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş'a Napoli kancası! Menajeri açıkladı (BJK spor haberi)

Tekin İtalyan basınına verdiği röportajda, "Napoli, Umut Meraş ile ilgileniyor. Bana ilettiler. Ancak şu anda resmi teklif yok. Resmi teklif olursa konuşabiliriz. Umut çok iyi çalışıyor ve Beşiktaş'a odaklandı. Başarılı olmak istiyor" ifadelerini kulladı.

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