BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Umut Meraş'a Napoli kancası! Menajeri açıkladı (BJK spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansın altında kalan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlıların sezon başında Le Havre'den kadrosuna kattığı milli oyuncu için İtalyan devi devreye girdi.
Süper Lig'de beklenilen performansın altında kalan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlıların sezon başında Le Havre'den kadrosuna kattığı milli oyuncu için İtalyan devi devreye girdi.
Umut Meraş'ın menajeri Kemal Can Tekin, Umut Meraş ile Napoli'nin ilgilendiği açıkladı.
Tekin İtalyan basınına verdiği röportajda, "Napoli, Umut Meraş ile ilgileniyor. Bana ilettiler. Ancak şu anda resmi teklif yok. Resmi teklif olursa konuşabiliriz. Umut çok iyi çalışıyor ve Beşiktaş'a odaklandı. Başarılı olmak istiyor" ifadelerini kulladı.
CENGİZ UMUT MERAŞ KİMDİR?
Kaç yaşında: 25 yaşında
Nereli: Eminönü, İstanbul
Boy: 1,78
Mevkisi: Sol bek bölgesinde oynuyor