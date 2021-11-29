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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı! 'Durmak yok yola devam'

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın sorunu çözldü. Usta hoca ile yönetimin görüşmesi 1 saat sürdü. Zirvede ‘yola devam’ kararı alındı. Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen hocaya güvenini dile getirdi. Yalçın’ın kadro dışı talebi ise olmadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı! 'Durmak yok yola devam'

Ve Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yola devam etme kararı çıktı. Giresunspor maçı sonrası "Yarın başkanla görüşeceğiz" diyen Sergen hocanın durum dün akşam saatlerinde netleşti. Sonucu merakla beklenen zirve saatler 17.30'u gösterirken başkan Ahmet Nur Çebi'nin çalışma ofisinde gerçekleşti. Siyah-beyazlı teknik adamın "Beşiktaş için her zaman en iyisini neyse onu yapmak isterim. Gitmem iyi olacaksa giderim, kalmam gerekirse kalırım" dediği öğrenildi. Başkan Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın da başarılı çalıştırıcıya "Seni bırakmak istemiyoruz hocam. Arkandayız, seninle devam etmek istiyoruz. Bu yola birlikte çıktık, birlikte devam edelim" cevabı verdikleri kaydedildi.

TAKIMI GİRDAPTAN ÇIKARACAK
Öte yandan toplantıda kadro dışı konularının geçmediği kaydedildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ "Değerlendirme toplantısı yaptık. Başarısızlığın nedenleri nedir? Bunu tersine çevirmek için neler yapabiliriz? Hocamız neler yapacak? Bunları konuştuk. Hocamız, kendine ve takıma inancı olduğunu söyledi. Başkanımız da hocaya ve takıma inanıyor. Konsantre olacak ve bizi girdaptan çıkaracak. Sergen Yalçın'ın kadro dışı talebi olmadı. Hoca da üzüntülü ama ona güveniyoruz. Buradan hep beraber el ele çıkacağız. Hocamıza inandığımızı söyledik" ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın devam etmesi için taraftarlar sosyal medyada destek mesajları yağdırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Taraftar git demeden gitmem demiştin, kalmanı istiyoruz hocam" mesajları ile Yalçın'a destek verdiler. "İnanıyoruz sana", "Hiçbir yere gidemezsin Sergen Yalçın" ifadeleri kullandılar. Taraftarın bu desteğinin de Sergen hocanın devam kararında etkili olduğu bildirildi.

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