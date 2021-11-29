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Beşiktaş haberleri | Alex Teixeira şoku! 1 ay daha yok

Beşiktaş'ın büyük umutlarla sezon öncesi kadrosuna kattığı Alex Teixeira, sakatlıklardan kurtulamıyor. Brezilyalı yıldız Giresunspor karşılaşmasında yeniden sakatlandı. Teixeira'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Pandemi nedeniyle Çin’de 8 ay futboldan uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu, fizik-kondisyon açısından takımın gerisinde olması ile dikkat çekiyordu. Beşiktaş’ta 3. kez adale sakatlığı yaşamasının altında da bunun yattığı belirtiliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş haberleri | Alex Teixeira şoku! 1 ay daha yok

Beşiktaş, GZT Giresunspor maçında Mert Günok'un yanı sıra Alex Teixeira'yı da sakatlığa kurban verdi.

Dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ı çekilen Brezilyalı 10 numaranın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Siyah beyazlı kulübün sağlık kurulu tarafından tedavisine başlanan Alex'in sahalara dönüşü en az 1 ayı bulacak.

Pandemi nedeniyle Çin'de 8 ay futboldan uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu, fizik-kondisyon açısından takımın gerisinde olması ile dikkat çekiyordu. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ta 3. kez adale sakatlığı yaşamasının altında da bunun yattığı belirtiliyor.

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