Beşiktaşlı Ghezzal eskiyi aratıyor! 'Bas asist' gitti...

Geçen sezon Aboubakar ve Cyle Larin ikilisine Rachid Ghezzal'ın da eklenmesiyle, karşılaşmasında sürekli öne geçip skoru yakalayan siyah-beyazlılar, bu sezon öne geçemediği gibi, genelde de ilk golü de yiyerek, sonrasındaki kırılgan yapıyla da maçları çeviremez hale geldi.
Geçen sezon Aboubakar ve Cyle Larin ikilisine Rachid Ghezzal'ın da eklenmesiyle, karşılaşmasında sürekli öne geçip skoru yakalayan siyah-beyazlılar, bu sezon öne geçemediği gibi, genelde de ilk golü de yiyerek, sonrasındaki kırılgan yapıyla da maçları çeviremez hale geldi. Ghezzal geçen sezon 17 asist yapmıştı.