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Beşiktaşlı Ghezzal eskiyi aratıyor! 'Bas asist' gitti...

Geçen sezon Aboubakar ve Cyle Larin ikilisine Rachid Ghezzal'ın da eklenmesiyle, karşılaşmasında sürekli öne geçip skoru yakalayan siyah-beyazlılar, bu sezon öne geçemediği gibi, genelde de ilk golü de yiyerek, sonrasındaki kırılgan yapıyla da maçları çeviremez hale geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaşlı Ghezzal eskiyi aratıyor! 'Bas asist' gitti...
Geçen sezon Aboubakar ve Cyle Larin ikilisine Rachid Ghezzal'ın da eklenmesiyle, karşılaşmasında sürekli öne geçip skoru yakalayan siyah-beyazlılar, bu sezon öne geçemediği gibi, genelde de ilk golü de yiyerek, sonrasındaki kırılgan yapıyla da maçları çeviremez hale geldi. Ghezzal geçen sezon 17 asist yapmıştı.
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