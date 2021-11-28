SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yola devam kararı alındı!

Beşiktaş , son olarak Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelmiş, mücadeleden 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.Maç sonunda siyah beyazlı taraftarlar, Sergen Yalçın ve yönetim aleyhine istifa tezahuratları yapmıştı.29 Kasım Pazar günü Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasında kritik bir toplantı yapıldı.Bu görüşme sonrasında Sergen Yalçın ile yola devam kararı alındı.

EMRE KOCADAĞ KONUŞTU

Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ da kritik toplantı sonrası konuştu. Kocadağ, "Başarısız gidişin nedenleri nedir, tersine çevirmek için neler yapabiliriz, hocamız neler yapacak, biz neler yapacağız değerlendirmeler yaptık. Hocamızın kendine ve takımına inancı olduğunu kendisi belirtti. Başkanımız ve yönetimizin hocaya olan inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz." açıklamasını yaptı.

"KADRO DIŞI TALEBİ OLMADI"

'Kadro dışı kalan oyuncular olacak mı?' şeklinde gelen soruya Kocadağ, "Şu an için o konular gündemde değil. Bu hocanın inisiyatifinde. Bize böyle bir talep gelmedi." cevabını verdi.

"İNANCIMIZ VAR, ÇIKACAĞIZ"

"Kolay bir durum değil. Geçen sene iki kupalı bir takım var, iyi takviyeler var." diyerek sözlerini sürdüren Kocadağ, "Sene başından beri geldiğimiz nokta kolay değil. Hoca da üzüntülü. Hocamıza güveniyoruz. İnancımız var. Buradan elele camiamızla beraber çıkacağız." ifadelerin ikullandı.

"BİZ HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ"

Emre Kocadağ, "Başkanımız dün bunları belirtti. Biz sene başında nasıl, Sergen Yalçın ilk geldiğinde nasıl arkasındaysak inancını yitirmediği sürece biz onun arkasındayız. Biz nedenler üzerinde durduk. Hocamızın bizden beklentisi nedir o konular tartıştık. Biz hocamıza, futbolcularımıza destek olmak için buradayız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.