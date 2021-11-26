BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kayıp yıldız Alex Teixeira

Beşiktaş'ta sezon başında büyük umutlarla takıma dahil edilen Alex Teixeira, hayal kırıklığı yarattı. Uzun süredir futbol oynamamanın da etkisiyle fiziksel olarak çok geride olduğu net şekilde görülen Alex, oynadığı pozisyon itibarıyla sahanın en fazla topla buluşan isimlerinden biri olması gerekirken, Ajax karşılaşmasında tam tersi bir tablo ortaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 59. dakikada kenara gelirken, kaleciler de dahil olmak üzere sahanın en az topla buluşan ismi olması dikkat çekti. Sambacı futbolcu, söz konusu dilimde sadece 21 kez topu alabildi. Toplamda 12 pas veren Teixeira, bunların yüzde 91,7'sinde isabet sağladı. 2 ikili mücadele kazanırken, 2 ikili mücadene kaybetti. 2 hava topu kaybetti. Kaleye 1 tane isabetsiz şut çeken Teixeira, 1 de şut pası verdi.