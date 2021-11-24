BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Günün bombası Anderson Talisca! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istenilen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Adı siyah beyazlılar ile yeniden anılan Anderson Talisca ile ilgili sıcak bir hareketlilik yaşandı. Arabistan basını, Al Nassr'ın Talisca'nın sözleşmesini feshetmeye hazırlandığını belirtti. Bu gelişme Talisca'nın siyah beyazlı takıma tekrardan dönebileceği iddialarını güçlendirdi. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri - BJK spor haberi (fotomac.com.tr - Ömer Faruk Özcan / DIŞ HABERLER)