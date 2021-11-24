Beşiktaş Ajax maçı CANLI YAYIN | Beşiktaş maçı canlı skor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Ajax'ı konuk ediyor.

4 maçta henüz puanla tanışamayan Kartal, Ajax karşısında bu şanssızlığına son vermenin peşinde. Konuk ekip ise grupta 4'te 4 yaparak 12 puanla zirvede yer alıyor.

Gruptan çıkma şansı kalmayan siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için mücadele ediyor. Ancak bugün Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon'un berabere kalması halinde temsilcimizin Avrupa macerası sona erecek.

Beşiktaş Ajax maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ajax maçı 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - AJAX MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Ajax maçını Boşnak hakem Peljto yönetiyor. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic...

JOSEF DE SOUZA CEZALI

Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor.

Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

"Kara Kartallar", Avrupa'da 7 maçtır kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, Avrupa'daki son galibiyetini ise 28 Kasım 2019'da Slovan Bratislava'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1 mağlup ederek elde etti.