Ramadan Sobhi için teklif yok

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın gündemine gelen Ramadan Sobhi için herhangi bir teklifte bulunulmadığı ifade edildi. Oyuncunun menajeri, elinde yetki belgesiyle Sobhi'yi her takıma teklif ediyor. Son olarak bazı sosyal medya hesapları, Mısırlı oyuncu için Beşiktaş'ın 5 milyon dolar teklif yaptığını iddia etti. Mısır'dan Koora gazetesine konuşan Pyramids yöneticileri güçlü bir teklif gelmesi durumunda Sobhi'nin satılmasını onaylayacaklarını doğruladı. Haberde Sobhi'nin, Pyramids'e imza atarken söylediği, "Avrupa'ya dönmek en önemli arzum" sözlerine de dikkat çekildi.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın gündemine gelen Ramadan Sobhi için herhangi bir teklifte bulunulmadığı ifade edildi. Oyuncunun menajeri, elinde yetki belgesiyle Sobhi'yi her takıma teklif ediyor. Son olarak bazı sosyal medya hesapları, Mısırlı oyuncu için Beşiktaş'ın 5 milyon dolar teklif yaptığını iddia etti. Mısır'dan Koora gazetesine konuşan Pyramids yöneticileri güçlü bir teklif gelmesi durumunda Sobhi'nin satılmasını onaylayacaklarını doğruladı. Haberde Sobhi'nin, Pyramids'e imza atarken söylediği, "Avrupa'ya dönmek en önemli arzum" sözlerine de dikkat çekildi.