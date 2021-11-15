Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: İşte Kartal'ın ilk transferi! Ajdin Hasic... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: İşte Kartal'ın ilk transferi! Ajdin Hasic... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yapacağı ilk hamle belli oldu. Siyah beyazlılar, yaşadığı sakatlık sonrası 7 ay sahalardan uzak kalan Ajdin Hasic'i ara transfer döneminde Adem Ljajic'in yerine lisans listesine ekleyecek. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 08:58
BEŞİKTAŞ HABERİ: İşte Kartal'ın ilk transferi! Ajdin Hasic... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yapacağı ilk hamle belli oldu. Yaşadığı sakatlık sonrası 7 ay sahalardan uzak kalan Ajdin Hasic, hafta başında takımla çalışmalara başlamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: İşte Kartal'ın ilk transferi! Ajdin Hasic... (BJK spor haberi)

Sabah'ın haberine göre; genç sağ kanadın, lisansı çıkarılmadığı için devre arasına kadar oynama imkânı bulunmuyor. Bu süreçte fiziksel açıdan kendisini toparlaması hedeflenen 20 yaşındaki Boşnak futbolcunun isminin, ara transfer döneminde Adem Ljajic'in yerine lisans listesine eklenmesi bekleniyor.

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