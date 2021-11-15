BEŞİKTAŞ HABERİ: İşte Kartal'ın ilk transferi! Ajdin Hasic... (BJK spor haberi)

Süper Lig 'de transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş 'ın ara transfer döneminde yapacağı ilk hamle belli oldu. Yaşadığı sakatlık sonrası 7 ay sahalardan uzak kalan Ajdin Hasic , hafta başında takımla çalışmalara başlamıştı.

Sabah'ın haberine göre; genç sağ kanadın, lisansı çıkarılmadığı için devre arasına kadar oynama imkânı bulunmuyor. Bu süreçte fiziksel açıdan kendisini toparlaması hedeflenen 20 yaşındaki Boşnak futbolcunun isminin, ara transfer döneminde Adem Ljajic'in yerine lisans listesine eklenmesi bekleniyor.