BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de düğüm çözülüyor! Menajeri İstanbul'a geliyor

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın primler hariç yıllık net 1.6 milyon euro kazanan Cyle Larin'e 1.9 milyon euro teklif edeceği bildirildi. Kanadalı oyuncunun ise senelik 2.5 milyon euro garanti ücretin yanı sıra başarıya endeksli bonus ödemeleri istediği kaydedildi.