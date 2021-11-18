BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de düğüm çözülüyor! Menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş ile Cyle Larin arasındaki yeni sözleşme pazarlıkları resmen başlıyor. Kanadalı golcünün menajeri Nick Mavromaras, siyah-beyazlı yönetimle masaya oturmak için önümüzdeki hafta İstanbul'a geliyor.
Kartal'ın geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklarda attığı gollerle büyük pay sahibi olan Cyle Larin'in sözleşmesi sezon sonu bitecek.
Piyasa değerini 11.5 milyon euroya yükselten 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu mutlaka kadrosunda tutmak isteyen siyah-beyazlılar, menajer Nick Mavromaras ile kıran kırana pazarlık yapacak.