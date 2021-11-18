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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de düğüm çözülüyor! Menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta bir yandan ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyeler için arayışlar sürerken, diğer yandan da sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Siyah-beyazlılar, yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin'le bir kez daha masaya oturacak. Kanadalı golcünün menajeri Nick Mavromaras'ın, Beşiktaş yönetimi ile görüşmek üzere önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:39
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de düğüm çözülüyor! Menajeri İstanbul'a geliyor

Beşiktaş ile Cyle Larin arasındaki yeni sözleşme pazarlıkları resmen başlıyor. Kanadalı golcünün menajeri Nick Mavromaras, siyah-beyazlı yönetimle masaya oturmak için önümüzdeki hafta İstanbul'a geliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de düğüm çözülüyor! Menajeri İstanbul'a geliyor

Kartal'ın geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklarda attığı gollerle büyük pay sahibi olan Cyle Larin'in sözleşmesi sezon sonu bitecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de düğüm çözülüyor! Menajeri İstanbul'a geliyor

Piyasa değerini 11.5 milyon euroya yükselten 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu mutlaka kadrosunda tutmak isteyen siyah-beyazlılar, menajer Nick Mavromaras ile kıran kırana pazarlık yapacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de düğüm çözülüyor! Menajeri İstanbul'a geliyor

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın primler hariç yıllık net 1.6 milyon euro kazanan Cyle Larin'e 1.9 milyon euro teklif edeceği bildirildi. Kanadalı oyuncunun ise senelik 2.5 milyon euro garanti ücretin yanı sıra başarıya endeksli bonus ödemeleri istediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de düğüm çözülüyor! Menajeri İstanbul'a geliyor

Siyah-beyazlı yöneticilerle menajer Mavromaras arasında gerçekleşecek kritik görüşme, Cyle Larin'in kulüpteki geleceğini büyük ölçüde belirleyecek. Maddi konularda anlaşma sağlarsa 3 senelik yeni sözleşme için taraflar el sıkışacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de düğüm çözülüyor! Menajeri İstanbul'a geliyor

Aksi halde Larin'in devre arasında düşük bir bonservis bedeli karşılığında veya sezon sonu bedelsiz olarak Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'de düğüm çözülüyor! Menajeri İstanbul'a geliyor

Menajer Mavromaras geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Larin, Beşiktaş'ı seviyor. İlk 11'de düzenli oynayan takım arkadaşlarıyla benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir teklif yapılırsa sözleşme konusunda bir sorun olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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