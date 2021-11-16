Kartal’ın gururu Rıdvan Yılmaz

Öz kaynak düzeninde yetiştiği Beşiktaş'ta 2 kupa kaldıran Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım performansıyla da gündeme damga vurmayı başardı. Cebelitarık maçında 45 dakikada 2 asist yapan Rıdvan, siyah-beyazlı camianın göğsünü kabarttı. Yalçın'ın gelmesi sonrasında kendisine verilen şansı iyi şekilde değerlendiren Rıdvan, başarısının karşılığını almıştı. Önce ilk 11'in değişilmez ismi olan ve sonrasında istikrarını sürdürerek A Milli Takım'a yükselen genç futbolcunun yıldızı gün geçtikçe parlıyor.
Öz kaynak düzeninde yetiştiği Beşiktaş'ta 2 kupa kaldıran Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım performansıyla da gündeme damga vurmayı başardı. Cebelitarık maçında 45 dakikada 2 asist yapan Rıdvan, siyah-beyazlı camianın göğsünü kabarttı. Yalçın'ın gelmesi sonrasında kendisine verilen şansı iyi şekilde değerlendiren Rıdvan, başarısının karşılığını almıştı. Önce ilk 11'in değişilmez ismi olan ve sonrasında istikrarını sürdürerek A Milli Takım'a yükselen genç futbolcunun yıldızı gün geçtikçe parlıyor.