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Kartal’ın gururu Rıdvan Yılmaz

Öz kaynak düzeninde yetiştiği Beşiktaş'ta 2 kupa kaldıran Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım performansıyla da gündeme damga vurmayı başardı. Cebelitarık maçında 45 dakikada 2 asist yapan Rıdvan, siyah-beyazlı camianın göğsünü kabarttı. Yalçın'ın gelmesi sonrasında kendisine verilen şansı iyi şekilde değerlendiren Rıdvan, başarısının karşılığını almıştı. Önce ilk 11'in değişilmez ismi olan ve sonrasında istikrarını sürdürerek A Milli Takım'a yükselen genç futbolcunun yıldızı gün geçtikçe parlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
Kartal’ın gururu Rıdvan Yılmaz
Öz kaynak düzeninde yetiştiği Beşiktaş'ta 2 kupa kaldıran Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım performansıyla da gündeme damga vurmayı başardı. Cebelitarık maçında 45 dakikada 2 asist yapan Rıdvan, siyah-beyazlı camianın göğsünü kabarttı. Yalçın'ın gelmesi sonrasında kendisine verilen şansı iyi şekilde değerlendiren Rıdvan, başarısının karşılığını almıştı. Önce ilk 11'in değişilmez ismi olan ve sonrasında istikrarını sürdürerek A Milli Takım'a yükselen genç futbolcunun yıldızı gün geçtikçe parlıyor.
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