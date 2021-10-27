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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş'a müjdeli haber! Atiba takımla çalıştı

Son dakika haberi... Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'la karşılaşacak Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Atiba, takımla çalışmalara başladı. Tedavisi devam eden Georges-Kevin N'Koudou salonda çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:12 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:21
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş'a müjdeli haber! Atiba takımla çalıştı

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'la 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Basına açık bölümde ısınma koşularıyla antrenmana başlayan siyah-beyazlı futbolcular bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Sakatlığı sona eren Atiba Hutchinson takımla birlikte çalışmaya başlarken, tedavisi devam eden Georges-Kevin N'Koudou salonda çalıştı.

Sakatlık risk analizleri yapılan Miralem Pjanic ve Josef de Souza antrenmana katılmayarak toparlanma programına alındığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

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