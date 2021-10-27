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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu değerini 170'e katladı!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Galatasaray ile karşı karşıya gelirken, maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Beşiktaşlı Larin'in 2 gol atmasına karşın siyah beyazlılarda öne çıkan bir diğer isim, Ersin Destanoğlu olmuştu. Ersin'in forma grafiği alkış alırken Sergen Yalçın, Karius’u kesip gencecik Ersin’i oynattığında ‘Kim bu çocuk’ deniyordu. 50 bin euro’luk değeri 8.5’a çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu değerini 170'e katladı!

Beşiktaş'ta Galatasaray zaferinin kahramanlarından olan Ersin Destanoğlu, Sergen Yalçın'ın Türk futboluna hediyesi oldu. Sergen Yalçın göreve geldiğinde kalede Liverpool'dan gelen ünlü Loris Karius vardı. Başarılı çalıştırıcı ligin bitimine 8 maç kala kaleyi gencecik Ersin Destanoğlu'na emanet etti. O zamanlar Ersin'in Transfermarkt'a göre piyasa değeri sadece 50 bin euro olarak gösteriliyordu. Zaman Sergen'i haklı çıkardı. 20 yaşındaki kaleci her maç üzerine koyarak oynadı ve piyasını sürekli artırdı. Galatasaray maçında Halil'in boş kaleye vurduğu topa müthiş yetişen, ardından penaltıdan Mostafa Mohamed'e engel olan Ersin Destanoğlu'nun yeni piyasa değeri 8.5 milyon euro. Değerini 170'e katlamayı başardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu değerini 170'e katladı!

2001'LİLERİN EN PAHALISI
Ersin 2001 doğumlu kaleciler arasında 8.5 milyon euro'luk değeriyle ilk sırada yer alıyor. Ersin'i Shakhtar'ın genç kalecisi Trubin 8 milyon euro ile takip ediyor. Portekiz ekibi Famalicao'dan Luiz'in ise piyasa değeri 3 milyon euro.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu değerini 170'e katladı!

FRANSIZLAR TAKİPTE
Ersin, Beşiktaş'ta forma giydiği 1.5 yılda Avrupa'da ciddi bir piyasa oluşturdu. Genç eldiveni başta Lyon olmak üzere birçok Fransız kulübü istiyor. E rsin'in Kara Kartal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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