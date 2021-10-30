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Beşiktaş seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar son olarak Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılmıştı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve öğrencileri, 11. haftada oynanacak Hatayspor maçından da galibiyetle dönmek istiyor. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerinde kimler var? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Ligin 10. haftasında G.Saray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor. Geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.

Beşiktaş seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı. Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

ATIBA VE TOPAL KADRODA
Siyah beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal, takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu iki oyuncu, bugünkü karşılaşmada görev alabilecek.

Beşiktaş seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Beşiktaş'ın, Hatayspor kamp kadrosu açıklandı. Siyah beyazlılarda toplamda 5 önemli isim kadroya alınmadı. Durumları belirsiz olan Josef de Souza ve Pjanic sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Bununla beraber N'Sakala, N'Koudou ve Serdar Saatçı da Hatay'a götürülmedi.

Beşiktaş seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
HATAYSPOR - Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Traore, Ruben, Lobjanidze, Boudjeema, Ayoub, Diouf
BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Necip, Ghezzal, Atiba, Alex, Larin, Batshuayi

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