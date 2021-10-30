Beşiktaş seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Hatayspor maçı 11'i

Ligin 10. haftasında G.Saray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor. Geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.

Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahada Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı. Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı. Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.