Cenk Tosun Inter’e gidebilir

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar ve Batshuayi'nin alternatifsiz olması, yönetimi harekete geçirmişti. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Everton, Inter forması giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak istiyor. Everton ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun'un takasta kullanılacağı yazıldı. 30 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
Devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Cenk Tosun ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar ve Batshuayi'nin alternatifsiz olması, yönetimi harekete geçirmişti. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Everton, Inter forması giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak istiyor. Everton ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun'un takasta kullanılacağı yazıldı. 30 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.