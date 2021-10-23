Beşiktaş'ta Galatasaray alarmı!

Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü G.Saray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta savunmadaki sıkıntılar devam ediyor. Ligdeki ilk 4 maçını gol yemeden geçen siyah-beyazlılar, sonrasında ise sakatlıkların da etkisiyle savunmadaki dengeyi kaybetti. Kartal, 8 maçlık (5 lig ve 3 Devler Ligi) periyotta kalesini gole kapatamazken 19 gol yedi. Bu performans, Sergen Yalçın dönemindeki en uzun gol yeme serisi olarak kayıtlara geçti. Kartal, geçen sezon ise ilk 7 maçta rakiplere engel olamamıştı.



