Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için Luuk de Jong iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için Luuk de Jong iddiası

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ligin son haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik skorla devirmişti. İspanyol basınında siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın daha önce transfer listesinde olan ve sezon başında Barcelona'ya transfer olan Luuk de Jong için Kara Kartal'ın yeniden devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 16:32
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için Luuk de Jong iddiası

İspanyol devi Barcelona'da Ronald Koeman'ın talebi ile kadroya dahil edilen Luuk de Jong ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için Luuk de Jong iddiası

Vatandaşı Koeman ile yolların ayrılması sonrası takımdaki yerini kaybedeceği konuşulan golcü futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için Luuk de Jong iddiası

Sezon başında Beşiktaş 'ın forvet adayları arasında yer alan Luuk de Jong, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama sözleşmesi ile Barcelona'ya transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için Luuk de Jong iddiası

Sport'un haberine göre; Xavi Hernandez ile görüşmelerde bulunan Barcelona'nın, kısa süre içerisinde Luuk de Jong ile görüşüp takımdan gönderilmesi yönünde alınan kararı kendisine ileteceği yazıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için Luuk de Jong iddiası

Sport'un haberinde Beşiktaş'ın da Barcelona'dan ayrılması beklenen Luuk de Jong için devreye gireceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için Luuk de Jong iddiası

LUUK DE JONG'UN KARİYERİ

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Hollandalı futbolcu Luuk de Jong, futbola ilk olarak Hollanda'nın De Graafschap takımında başladı. Ardından Twente takımına transfer oldu. Twente'den Gladbach' takımına giden futbolcu sergilediği başarılı futbolla Newcastle United'ın yolunu tuttu. Kariyerine PSV Eindhoven ve Sevilla takımlarında devam eden yıldız futbolcu, Sevilla'daki performansıyla, Katalanların yolunu tuttu. Futbolcu geçen sezon çıktığı 48 karşılaşmada 9 gol attı ve 1 kez asist yaptı.

SON DAKİKA