BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için Luuk de Jong iddiası

Sport'un haberine göre; Xavi Hernandez ile görüşmelerde bulunan Barcelona 'nın, kısa süre içerisinde Luuk de Jong ile görüşüp takımdan gönderilmesi yönünde alınan kararı kendisine ileteceği yazıldı.

Sport'un haberinde Beşiktaş 'ın da Barcelona 'dan ayrılması beklenen Luuk de Jong için devreye gireceği iddia edildi.

LUUK DE JONG'UN KARİYERİ

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Hollandalı futbolcu Luuk de Jong, futbola ilk olarak Hollanda'nın De Graafschap takımında başladı. Ardından Twente takımına transfer oldu. Twente'den Gladbach' takımına giden futbolcu sergilediği başarılı futbolla Newcastle United'ın yolunu tuttu. Kariyerine PSV Eindhoven ve Sevilla takımlarında devam eden yıldız futbolcu, Sevilla'daki performansıyla, Katalanların yolunu tuttu. Futbolcu geçen sezon çıktığı 48 karşılaşmada 9 gol attı ve 1 kez asist yaptı.