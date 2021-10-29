BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş için Luuk de Jong iddiası

İspanyol devi Barcelona'da Ronald Koeman'ın talebi ile kadroya dahil edilen Luuk de Jong ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İspanyol devi Barcelona'da Ronald Koeman'ın talebi ile kadroya dahil edilen Luuk de Jong ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Vatandaşı Koeman ile yolların ayrılması sonrası takımdaki yerini kaybedeceği konuşulan golcü futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı.
Sezon başında Beşiktaş 'ın forvet adayları arasında yer alan Luuk de Jong, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama sözleşmesi ile Barcelona'ya transfer olmuştu.
Sport'un haberine göre; Xavi Hernandez ile görüşmelerde bulunan Barcelona'nın, kısa süre içerisinde Luuk de Jong ile görüşüp takımdan gönderilmesi yönünde alınan kararı kendisine ileteceği yazıldı.
Sport'un haberinde Beşiktaş'ın da Barcelona'dan ayrılması beklenen Luuk de Jong için devreye gireceği iddia edildi.
LUUK DE JONG'UN KARİYERİ
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Hollandalı futbolcu Luuk de Jong, futbola ilk olarak Hollanda'nın De Graafschap takımında başladı. Ardından Twente takımına transfer oldu. Twente'den Gladbach' takımına giden futbolcu sergilediği başarılı futbolla Newcastle United'ın yolunu tuttu. Kariyerine PSV Eindhoven ve Sevilla takımlarında devam eden yıldız futbolcu, Sevilla'daki performansıyla, Katalanların yolunu tuttu. Futbolcu geçen sezon çıktığı 48 karşılaşmada 9 gol attı ve 1 kez asist yaptı.