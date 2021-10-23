Haberler Beşiktaş SON DAKİKA! Cenk Tosun için transfer iddiası! Beşiktaş derken...

SON DAKİKA! Cenk Tosun için transfer iddiası! Beşiktaş derken...

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Cenk Tosun için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kadrosuna katmak istediği milli futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberde Cenk Tosun'un takas ile İtalyan devine transfer olabileceği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:28
SON DAKİKA! Cenk Tosun için transfer iddiası! Beşiktaş derken...

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında Cenk Tosun'u Everton'dan kiralamış ve milli golcü, attığı gollerle oldukça iyi bir performans sergilemişti. Bununla beraber Cenk, ağır bir sakatlık geçirmiş ve hem sezon sonunu kaçırmış, hem de futboldan uzak kalmıştı.

SON DAKİKA! Cenk Tosun için transfer iddiası! Beşiktaş derken...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeniden futbola dönüş yapan Cenk Tosun, idmanlara çıkmaya başlamıştı. Kara Kartal'ın transfer listesine Cenk, yeniden girmeyi başardı.

SON DAKİKA! Cenk Tosun için transfer iddiası! Beşiktaş derken...

Kadrosunda yerli isimler bulundurarak yabancı sayısındaki sıkıntıları en az seviyeye indirmek Beşiktaş yönetimi, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA! Cenk Tosun için transfer iddiası! Beşiktaş derken...

Geçtiğimiz günlerde saha çalışmalarına başlayan ve yakında takım idmanlarına başlayacak olan Cenk için Başkan Çebi, "Ona sözümüz var ve kapımız her zaman açık" ifadesini kullanmıştı.

SON DAKİKA! Cenk Tosun için transfer iddiası! Beşiktaş derken...

CENK İÇİN İTALYA İDDİASI

İngiliz basınında yer alan haberde Cenk Tosun için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA! Cenk Tosun için transfer iddiası! Beşiktaş derken...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'den ayrılması beklenen Alexis Sanchez'in yeni adresinin Everton olabileceği, takasta ise Cenk Tosun'un kullanılabileceği iddai edildi.

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