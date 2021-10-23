SON DAKİKA! Cenk Tosun için transfer iddiası! Beşiktaş derken...

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında Cenk Tosun'u Everton'dan kiralamış ve milli golcü, attığı gollerle oldukça iyi bir performans sergilemişti. Bununla beraber Cenk, ağır bir sakatlık geçirmiş ve hem sezon sonunu kaçırmış, hem de futboldan uzak kalmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından yeniden futbola dönüş yapan Cenk Tosun, idmanlara çıkmaya başlamıştı. Kara Kartal'ın transfer listesine Cenk, yeniden girmeyi başardı.
Kadrosunda yerli isimler bulundurarak yabancı sayısındaki sıkıntıları en az seviyeye indirmek Beşiktaş yönetimi, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.