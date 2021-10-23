İtalya'nın ünlü spor sitesi tuttomercato Serdar Saatçı'yı mercek altına aldı. 'Günün Yeteneği' adı altında genç futbolcuları değerlendiren ünlü site, Serdar'ın, Beşiktaş kadrosunda yerini kazandığı dile getirildi. Hava toplarındaki hakimiyeti, topu kontrol etme, oyuna sokma ve pozisyon alma becerilerine dikkat çekildi. Tarz olarak Skrtel'e benzetildi.
İtalya'nın ünlü spor sitesi tuttomercato Serdar Saatçı'yı mercek altına aldı. 'Günün Yeteneği' adı altında genç futbolcuları değerlendiren ünlü site, Serdar'ın, Beşiktaş kadrosunda yerini kazandığı dile getirildi. Hava toplarındaki hakimiyeti, topu kontrol etme, oyuna sokma ve pozisyon alma becerilerine dikkat çekildi. Tarz olarak Skrtel'e benzetildi.