Ghezzal bu sezon düşüşte

Geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük payı olan Ghezzal, 8 gol, 17 asistle Süper Lig'e damga vurmuştu. Cezayirli yıldızın bonservisi alınırken, bu sezon 9 maçta 1 gol, 1 asistte kaldı. 29 yaşındaki sağ kanadın bu durumu kariyerinin önceki dönemlerinde de yaşaması dikkat çekti. Lyon'da takımın en etkili silahı olan Ghezzal, ardından Monaco ve Leicester'da 3 sezon boyunca başrolü alamadı.
Geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük payı olan Ghezzal, 8 gol, 17 asistle Süper Lig'e damga vurmuştu. Cezayirli yıldızın bonservisi alınırken, bu sezon 9 maçta 1 gol, 1 asistte kaldı. 29 yaşındaki sağ kanadın bu durumu kariyerinin önceki dönemlerinde de yaşaması dikkat çekti. Lyon'da takımın en etkili silahı olan Ghezzal, ardından Monaco ve Leicester'da 3 sezon boyunca başrolü alamadı.