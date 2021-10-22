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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Cyle Larin'i gözden çıkardı! Transfer...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla alkış toplayan Cyle Larin, bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. Kanadalı golcü, Beşiktaş yönetiminden yeni bir kontrat beklerken, siyah beyazlı yönetim yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Cyle Larin'i gözden çıkardı! Transfer...

Beşiktaş'ta Larin bilmecesi yaşanıyor. Kartal'ın sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu ancak maddi konularda anlaşma sağlayamadığı oyuncunun. Ara transfer döneminde gitme ihtimalini yüksek görüyor.

Bu sezon hiç 90 dakika sahada kalmayan Larin; ligde 1 gol ve 1 asistle oynadı, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting'e 1 gol attı. Geçen sezon ilk 9 haftada 5 gol atan Larin'le ipler kopma noktasına geldi. Hali hazırda 1.5 milyon euro'ya oynayan Larin'in menajeri 2.2 milyon euro'da diretiyor.

Yönetim ise 1.5 milyon euro'nun üzerine çıkmayı düşünmüyor ve Larin'e devre arasında gelecek teklifleri bekliyor.

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