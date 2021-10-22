BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın istediği Kaan Ayhan'a İtalyan devi Juventus talip oldu!

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde almak için tüm şartlarını zorlayacağı Kaan Ayhan için önüne İtalyan bir engel çıktı. İtalyan Calciomercato'un haberine göre Sassuolo kulübü, Kaan Ayhan'ın satışına bir şartla izin verecek. Sassuolo, Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'a satışıyla ilgili bir çıkmazla uğraşıyor. Kaan Ayhan, De Zerbi'nin yerine gelen Dionisi'den sonra formasını kaybetti ve 8 haftanın sonunda sadece 97 dakika forma giydi. Bu nedenle, Türk milli takımının Alman pasaportlu oyuncusu için olası bir satıştan bahsediliyor. Ayhan'la en çok ilgilenen kulüp Beşiktaş ancak pazarlıklar yokuş yukarı gidiyor. Bu arada Juventus da, düşük maaşı nedeniyle Kaan'ı Ocak ayında kiralamak istiyor. Bununla birlikte Sassuolo, Kaan'ı kiralık olarak ancak satın alma yükümlülüğü ile satmaya istekli olduğu belirtildi.