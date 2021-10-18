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SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Liste başı isim Giacomo Bonaventura

Spor haberi... Son şampiyon Beşiktaş, bu sezonda kupayı müzesine götürerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor. İlk 9 hafta sonunda topladığı 17 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş transfer için kolları sıvamış durumda. Sakatlıklar ve düşen performanslar nedeniyle orta saha arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Fiorentina ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu radara aldı. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Liste başı isim Giacomo Bonaventura

Atiba'nın ilerleyen yaşı nedeniyle düşen formu, Oğuzhan'ın bir türlü isteneni verememesi, Teixeira'nın sakatlanmaları, Pjanic'in de kiralık olması devre arası için Beşiktaş'ı orta saha arayışına zorladı.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Liste başı isim Giacomo Bonaventura

Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlayan siyah-beyazlı yönetimin, Avrupa pazarında maliyeti düşük ancak tecrübeli isimler üzerine araştırma yaptığı kaydedildi. Ve radara giren ilk futbolcu da Fiorentina'nın merkez orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura oldu.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Liste başı isim Giacomo Bonaventura

Gelen haberlere göre, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyla temas kurmaya hazırlanan Beşiktaşlı idarecilerin devre arasında oyuncuyu renklerine bağlamaya çalışacağı belirtildi.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Liste başı isim Giacomo Bonaventura

Teklif edilecek rakam konusunda bir bilgiye ulaşılamazken, adaylar arasında yine İtalya'dan birkaç ismin daha bulunduğu ifade edildi.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Liste başı isim Giacomo Bonaventura

Bu sezon Fiorentina ile 8 maça çıkan Giacomo Bonaventura'nın 1 gol, 2 asisti bulunuyor. Kanatta da görev yapabilen İtalyan futbolcu, daha önce Milan ve Atalanta formalarını da terletti.

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