SPOR HABERİ - Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! Liste başı isim Giacomo Bonaventura

Atiba'nın ilerleyen yaşı nedeniyle düşen formu, Oğuzhan'ın bir türlü isteneni verememesi, Teixeira'nın sakatlanmaları, Pjanic'in de kiralık olması devre arası için Beşiktaş 'ı orta saha arayışına zorladı.

Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlayan siyah-beyazlı yönetimin, Avrupa pazarında maliyeti düşük ancak tecrübeli isimler üzerine araştırma yaptığı kaydedildi. Ve radara giren ilk futbolcu da Fiorentina'nın merkez orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura oldu.