Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi

Beşiktaş oyunu rakip sahada oynayan bir takım, öyleyse iyi top kullanan oyuncular bir arada olmalı… Falancayı rotasyon için bekletir, filancayı da kenarda tutarsan, önde top tutamazsın… Hal böyle olunca da kaptırdığın her top kalende tehlike olur. Nitekim ikinci yarı, iki kontratakta iki gol yenildi.
Sergen Yalçın, geçen sezon elinde kim varsa onunla oynardı, bu sezon, rotasyon mazeretiyle sürekli göle maya çalıyor.
Başakşehir'de Emre hocanın ikinci yarıda yaptığı değişiklikler tam yerindeydi ve işe yaradı. Kazanmayı hak ettiler.
Not: Beşiktaş'ın bir bariz penaltısı verilmedi, hakem de VAR da uyudu, ikinciyi de vermemek için bin bir naz yaptılar, nasıl olduysa verdiler! PES!
ERMAN TOROĞLU - FUTBOLDA BUGÜN VAR
Bu sene Beşiktaş'ta Sergen ve futbolcular hala geçen seneyle yani tarih ile yaşıyorlar. Enterasan beyanatlar ve diyaloglar var. Futbalda dün yok bugün var.
Geçen sene Beşiktaş ve Sergen; kadro darlığı, mücadelesi ve diğer teknik adamların ukalalığı dolayısıyla sempatik gelmişti. Ama bu sene kazın ayağı öyle değil. Sergen'in ayağının yere basması lazım.