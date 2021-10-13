Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun, kontrol ve pas çalışmaları yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:06
Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile 15 Ekim Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun, kontrol ve pas çalışmaları yaptı.

İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

SON DAKİKA