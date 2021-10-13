Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Milli aranın ardından Süper Lig'de heyecan başlıyor. 9. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim Cuma günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor ekranlarında yer alacak.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK RESMİ MAÇI!

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Başakşehir, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Süper Lig'in 9. haftasında oyanancak Beşiktaş maçı, Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'in başında sahaya çıkacağı ilk resmi müsabaka olacak.

KOCAELİSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPILDI!

Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Başakşehir, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-1 yendi. Başakşehir'in gollerini Edin Visca (2) ve Berkay Özcan kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise Benhur Keser attı.

BEŞİKTAŞ'TA PJANIC SEFERBERLİĞİ

Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, dünkü antrenmanda bireysel çalışmalarını tamamladı ve tedaviye devam etti. Sergen Yalçın, oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve sağlık ekibinden sürekli olarak bilgi alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, yıldız ismi görevlendirmek için yüzde yüz hazır olmasını beklediği kaydedildi.

2 İSİM KADRODA YER ALMAYACAK

Kartal'da sakatlıkları henüz geçmeyen N'Koudou ve Mehmet Topal ise maç kadrosunda yer almayacak.