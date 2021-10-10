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SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson için flaş karar! Sezon sonunda...

Son şampiyon Beşiktaş'ın, tecrübe abidesi futbolcusu Atiba Hutchinson için Siyah-Beyazlı yönetim flaş bir adım atmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki aylarda 39 yaşına girecek olan Atiba'ya önümüzdeki sezon teknik ekibe katılması için teklif yapılmaya hazırlanılıyor. Yönetimin bu hamlesinin Atiba cephesinden de olumlu dönüş yapılması bekleniyor. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 21:38
SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson için flaş karar! Sezon sonunda...

Son üç sezondur futbolu bırakma eşiğinde olmasına rağmen her defasında sözleşmesi bir yıllığına uzatılan Kanadalı oyuncu artık hocalığa ısınıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Şubat ayında 39 yaşına girecek olan Atiba'nın önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak. Yönetimin bu girişimine Kanadalı efsanenin de olumlu bakması bekleniyor.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson için flaş karar! Sezon sonunda...

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Hutchinson daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta teknik adamlık fikrine sıcak baktığını belirterek "Zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi bir şekilde bunu konuşmayı ben de isterim" sözlerini kullanmıştı. Eşinin İstanbul'da uzun vadeli iş girişimlerinin ve çocuklarının İstanbul'a alışması sebebiyle Atiba'nın Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği biliniyor. Yönetim, Sergen Yalçın'la da görüştükten sonra Atiba'nın yardımcı antrenörlüğü için girişimde bulunacak.

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