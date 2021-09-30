Ahmet Nur Çebi: Hakkımız yenmesin şampiyon oluruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sessizliğini bozdu, birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Eski yönetime, rakiplere, federasyon kurullarına mesajlar gönderen Çebi'nin öne çıkan sözleri şunlar: "Kulübü çok zordayken bırakıp gittiler. Ben ise kulübü toparladım. Bundan sonra düzlüğe çıkacağız. Onlar 'vın' turizmdi. Benim vın turizmle işim yok, ben 'Varan Turizm' im. Adana Demirspor maçında orta hakem, 'VAR hakemine sordum, temiz dedi' diyor. Hakem de görecek, VAR da 'gel pozisyona bak' diyecek. Bizim önümüzün kesilmek istendiği bir görüş, ispat edemeyeceğimiz şeyleri söyleyemeyiz."



"BAŞKA TAKIMLARI KONUŞMAM"

"Ben başka takımlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ın hakkını yemesinler yeter. Beşiktaş'ın hakkı yenmediği zaman Beşiktaş zaten şampiyon olacak. Adana Demirspor maçında Balotelli'nin yaptığı hareketlerden dolayı sonra resmi olarak özür dilemediler. Ben hiç bir şeklide futbolcuyu dikkate almam. Bizler resmi siteleri olan, resmi kurumlarız. Özür dilenecekse bu şekilde resmi yapılır, yapılmadı. Baş sağlığı değil bu. Baş sağlığında telefon açarsınız dilersiniz, bu öyle bir şey değil. Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı hiç bir şekilde düşünmüyorum. Şu anda bir başkanımız var zaten."



KENAN'DAN iYi YERLi KiM VAR?

Sezon başından bu yana en çok tartışılan transferlerden biri olan Kenan Karaman için görüşlerini dile getiren Çebi, "Federasyon, yerli futbolcu konusunda ısrarcıydı. Ondan daha iyi yerli kim var bilmiyorum? Hocanın tatilde olduğu bir aylık dönemde Kenan konusunda acele etmemiz gerekiyordu. Milli futbolcu olduğu için ve gelişim göstereceğine inandığımız için aldık. Hata yaptığımızı düşünmüyorum. Salih'i de hoca istedi" dedi.



DÜNYA YILDIZLARINA İNDİRİM YAPTIRDIK

Yapılan transferlere değinen Çebi, "Takım maliyeti 50 milyon euro'nun altında. Dünya çapında oyuncuları indirim yaptırarak aldık. Transferler için Şampiyonlar Ligi'nden gelen paranın tamamını değil dörtte birini harcadık. Bu transferleri hem şampiyon olmak, hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğimiz için yaptık. Amacımız hiç bir zaman hava atmak olmadı. Özellikle Pjanic için verdiğimiz paralar çok yüksek değil. 9 milyon euro yıllık ücret alan Pjanic için 2 milyon 750 bin euro veriyoruz" dedi.



KAAN AYHAN İTİRAFI

Başkan Çebi, transfer dönemiyle ilgili şu itirafı da yaptı: "Transfer döneminde almak isteyip de alamadığımız tek oyuncu Kaan Ayhan oldu. Devre arasında takımındaki durumuna göre tekrar girişimde bulunacağız. Ayrıca Gedson Fernandes'i de son gün alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik ve tercihimizi Pjanic'ten yana kullandık. Cenk Tosun'a da sözüm var. Sezon sonu gelmek isterse kapımız ona açıktır.



"LARIN İSTERSE GİDER"

Ahmet Nur Çebi, son dönemde Beşiktaş'tan ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Larin'e de net bir mesaj gönderdi. Kartal'ın patronu, "Larin kalmak istiyor, görüşmeler de devam ediyor. Menajeriyle de görüştük. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider. Ben hiç o konuda taviz vermem. Beşiktaş'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla ben fazla uzun görüşmem, kısa keserim" sözlerini sarf etti.



"LENS SPONSOR ARACINI BiLE iSTEDi"

Eski yönetime göndermede bulunan Çebi, şunları da söyledi: "Lens, Ljajic ve Douglas ile bu kontratları nasıl yaptınız? Karagümrük Lens için bize net 150 bin euro verdi. Kulüpteki sponsor aracını bile istedi Lens. Bu 3 isim Beşiktaş'ta sağlıklı yaşıyorlar! Ljajic'i alanlar kulübüyle 6.5 milyon euro kontrat yapmışlar, üstüne ödemeyi ertelemişler. Bütün ödemelerini biz yaptık."