Yine yalnız kalmadı

Beşiktaşlı taraftarlar, Kara Kartal'ı Hollanda'da da yalnız bırakmadı. Siyahbeyazlı futbolseverler, maç öncesinde Amsterdam'ın ünlü Dam Meydanı'nda toplanıp meşaleler yakarak tezahüratlar yaptılar. Öte yandan karşılaşmanın oynandığı Johan Cruyff Stadı da tamamen doldu. Hollanda kulübü günler öncesinden açıklama yaparak maçın biletlerinin tamamen satıldığını ilan etmişti. Hollanda'da yaşayan ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünün büyük bölümünü doldurdular. Sayca az olmalarına rağmen Kartal'ı desteklediler.