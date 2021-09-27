Son dakika Beşiktaş haberleri | Batsman Ajax’ı sever

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına Ajax karşısında çıkacak. Siyah beyazlıların karşılaşmada en güvendiği isimlerden birisi Batshuayi. Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea, Valencia ve Beşiktaş formalarıyla 14 maça çıkan Belçikalı yıldızın, 2019’da Ajax’a golü bulunuyor.
Kara Kartal'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, siyah-beyazlıların Ajax karşısında en önemli gol ayağı olacak. 27 yaşındaki santrfor, daha önce Şampiyonlar Ligi arenasında 14 karşılaşmaya çıkarken, 4 kez ağları sarstı. Batsman; Chelsea formasıyla 8 maçta 3 gol, Valencia'da ise 5 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsmayı başardı. Beşiktaş'ta ise ilk sınavını Dortmund maçında verdi. Batshuayi, 23 Ekim 2019'da Hollanda'da oynanan Ajax-Chelsea maçının da kahramanı oldu. Belçikalı yıldız, 71. dakikada Abraham'ın yerine oyuna girerken, 86. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Batshuayi'nin Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 maçta 3 golü ve 1 asisti bulunuyor.