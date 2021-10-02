Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! (BJK haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Zor bir maç olacak ama iyi hazırlandık. Oyuncularımızı bu maça konsantre etmeye çalıştık. Umarım iyi bir skor alıp lige dönüş yaparız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 18:26 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 18:35
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Sivasspor maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! (BJK haberi)

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
Vida döndü, Necip döndü, Alex iyi durumda. Zor bir maç olacak ama iyi hazırlandık. Oyuncularımızı bu maça konsantre etmeye çalıştık. Umarım iyi bir skor alıp lige dönüş yaparız.

Atiba'nın milli maça gitme durumu var, Larin gitmeyecek. Oyuncularımızın sağlığı önemli. Milli takımları önemli ama sağlık daha önemli. Milli takımda oynayacak durumda olduklarını sanmıyorum. Bazı oyuncularımızı da bugün zorlayabilirdik ama riske etmek istemedik.

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