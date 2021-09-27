Ajax Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ikinci maçlar start alıyor... Organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş, ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax'la deplasmanda karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş'taki sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Açıklanan kafilede Michy Batshuayi'nin yer alması ise sevinçle karşılandı. Bu arada kadroda Serdar Saatçı, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş gibi genç oyuncular da bulunuyor.

📺AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yarın akşam Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Maç, Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

📌AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax: Pasveer, Mazouri, Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Tadic, Haller, Neres

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Umut, N'Sakala, Josef, Kenan, Oğuzhan, Salih, Rıdvan, Batshuayi

AJAX FORMDA

Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi, bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı galibiyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi çok farklı bir skorla geçen Hollanda ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol attı. Kırmızı beyazlılar son lig maçında da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde de 9 gol attı.

BEŞİKTAŞ'IN DEVLER LİGİ'NDEKİ 46. MAÇI

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.

SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE 4. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4 mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup oldu. Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaştı. Tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibiyle normal ve uzatma süresini 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 4-2 geride kalarak organizasyondan elendi. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise bu sezon yenilgiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 yenildi.