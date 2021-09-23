SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Serdar Ortaç açıklaması! (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, siyah beyazlıların Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Beşiktaş ile ilgili hakaret içeren ifadeler kullanan şarkıcı Serdar Ortaç için hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

SERDAR ORTAÇ NE YAPMIŞTI?

22 Eylül Çarşamba günü ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Adana'da bir mekanda sahneye çıktı. Serdar Ortaç, 'Dansöz' adlı şarkısını söylediği sırada ara verip Adana Demirspor'u överken kastedilen maçtaki rakibi Beşiktaş hakkında hakaret içeren söylemler ve el hareketinde bulundu.

Serdar Ortaç, konuşması sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Telefondan bana gösteriyor. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s.... Helal olsun Adana. O yüzden onun için zıplayacağız"