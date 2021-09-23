SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç'a büyük tepki! (BJK spor haberi)

Salı akşamı oynanan olaylı maçta Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Beşiktaş, Montero, Josef de Souza ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle 3-0 öne geçmişti. Maçın ikinci yarısında futbol sahalarında eşine zor rastlanılacak bir geri dönüş geldi. Vargas'ın frikik golüyle durumu 3-1'e getiren Adana Demirspor, Balotelli'nin oyuna girmesiyle maçı çevirdi.



BALOTELLI GİRDİ MAÇ DEĞİŞTİ! OLAY...

Mario Balotelli, Adana Demirspor adına attığı golden sonra Sergen Yalçın'a dönerek beynini gösterdi. Sergen Yalçın 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında Balotelli için 'Bu arkadaşın beyni yok, beyni olsa bu tarz hareketler yapmaz.' demişti.



Balotelli attığı golün ardından Sergen Yalçın'a o sözleri hatırlattı. 90+6. dakikada Balotelli'nin indirdiği topu Britt Assombalonga ağlara gönderdi ve Adana Demirspor 3-3'lük beraberliği yakaladı!



Sabah'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından sahnede şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor'un son dakikada attığı golü yorumladı.

İŞTE SERDAR ORTAÇ'IN SÖYLEDİĞİ O SÖZLER:



'Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... ey O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!'

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA



Siyah beyazlı kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.