Son dakika Beşiktaş haberleri | Kartal revire döndü!

Süper Lig'in ilk 6 haftasını yenilgisiz ve 4 galibiyetle geçen son şampiyon Beşiktaş'ın en büyük rakibi sakatlıklar! Siyah-beyazlılarda henüz sezonun başı olmasına rağmen birçok isim sakatlığa kurban giderken, son olarak Rachid Ghezzal ile Michy Batshuayi'nin sakatlanması ve Altay karşısında forma giyemeyecek olmaları teknik heyette moralleri bozdu. Geçen yılın Süper Lig'de en değerli oyuncusu seçilen ve Adana Demirspor karşılaşmasında da Rıdvan'ın golünün asistini yapan Ghezzal maçın 75'inci dakikasında üst adalesinden sakatladı.

Belçikalı yıldız Batshuayi'nin de, Adana Demirspor maçında dizinden problem yaşadığı ve Altay deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi. Süper Lig'de sezona iyi başlayan rakibi önünde cuma günü deplasmanda zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Kartal'da tam 8 futbolcu farklı nedenlerle müsabakada forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Ghezzal, Batshuayi ve Rosier takımı yalnız bırakacak.