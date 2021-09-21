Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında Ersin Destanoğlu ilk golünü frikikten yedi! Barajı özenle kurdu ama...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u ağırlarken, karşılaşmanın 60. dakikasında konuk ekip farkı 2'ye indiren golü kaydetti. Mücadele 3-0 devam ederken kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vargas, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırırken, skoru da 3-1'e getiren isim oldu. Bu gol, Beşiktaş'ın bu sezon evinde oynadığı maçlarda yediği ilk gol olurken, aynı zamanda kaleci Ersin Destanoğlu'nun da filelerden çıkardığı ilk top oldu.

BARAJI ÖZENLE KURDU ANCAK...

Ersin Destanoğlu, yenilen gol öncesinde barajı özenle kurdu ancak Vargas'ın yaptığı vuruşa çare olmadı. Takım arkadaşlarına nerede durması gerektiğini işaret eden genç file bekçisi, barajın üstünden yapılan vuruşta topu ağlarında gördü.









